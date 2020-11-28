Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Kasım tarihinde yapılan 174 bin 443 corona virüsü testinden 6.714'ü pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti, 3.611 hasta iyileşti. Tablodaki günlük toplam vaka sayısı ise 30.103 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, toplam hasta sayısı 487 bin 912, toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227, toplam vefat sayısı ise 13 bin 373 olarak yer aldı.

"SAĞLIK ORDUMUZ AĞIR YÜK ALTINDA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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