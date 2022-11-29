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atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 29 Kasım Salı günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 11. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 29 Kasım Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 11. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM KONUSU

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider.

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Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır.

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Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider.

İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

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