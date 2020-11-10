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Yemek tarifleri: Evde et döner nasıl yapılır? Et döner tarifi ve malzemeleri...

Evde et döner nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

Vakti olmayan, hızlı ve lezzetli arayışında olanlar arama motorlarında " yapımı, nasıl yapılır?" gibi sorgular yapmaya başladı. Pratik yemek tariflerinde bugün sizlere evde et döner nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nedir? sorularının cevabını vereceğiz.

Hızlı ve pratik tariflerinde bugün yapımı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte evde tarifi...

EVDE ET DÖNER İÇİN GEREKEN MALZEMELER

6 dilim dana biftek

500 gram orta yağlı dana kıyması

1 çay kaşığı karabiber

İki buçuk çay kaşığı tuz

EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Orta yaplı dana kıyma karabiber ve tuz ile yoğurulur. İki dilim bifteği yan yana koyulur. Bifteklerin üzerine hazırlanan kıymanın yarısını yayılır. Kıymanın üzerine iki dilim biftek daha eklenir ve kalan kıyma eklenir. Bu işlemin ardından kalan biftekler eklenir ve rulo şeklinde sarılır. Streç filmle sıkıca sarıp, derin dondurucuda bir gece dinlendirilir. Pişirileceği zaman dolaptan çıkarılıp ince ince dilimlenir. Teflon bir tavaya alıp, yüksek ateşte, karıştırarak pişirilir. Ev dönerini iki hafta boyunca buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

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