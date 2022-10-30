Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama konusunun yanı sıra deneyimli oyuncu kadrosuyla da takdir topladı. Dizinin takipçileri karakterlerin gerçek hayatta kim olduklarını araştırırken arama motorlarında üst sıralara tırmanan Kızılcık Şerbeti Doğa - Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doğa Türkoğlu boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik...

SHOW TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. İki uç noktada yaşayan insanların, birbirlerinin hayatına dahil olmaları sürecini anlatan ve gerçek bir hikayeden alıntı olan Kızılcık Şerbeti, konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sıklıkla isminden söz ettirirken arama motorlarında Kızılcık Şerbeti Doğa - Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sıla Türkoğlu boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Sıla Türkoğlu hayatı ve tüm merak edilenler....

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

18 Nisan 1999'da Bornova, İzmir'de doğan 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

SILA TÜRKOĞLU BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.68 m boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki Sıla Türkoğlu'nun burcu Koçtur.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KORKMAZ KİMDİR?

Doğa, Kıvılcım'ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir.

Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından Fatih'le birlikteliğini önceleri gizler. Ama Fatih'e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.