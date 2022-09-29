Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. BÖLÜM İZLE - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle - Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Show TV'nin her perşembe akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yeni bölüm yayınlandı. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumları öğrenmek isteyen izleyiciler için 11. bölümün detaylarına haberimizde yer verdik. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 11. bölümüyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Najat, Osman'ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan tehlikeli birilerinin varlığından şüphelenmeye başlar. Kızı ne kadar çabuk bulursa tehlikeyi de o kadar çabuk ortadan kaldıracağını düşünürken Songül'ü hiç beklenmediği bir yerde görür.

Aylin ise Esra'nın oynadığı oyun yüzünden Sanem'le karşı karşıya gelir. Bu oyun Aylin'in ilk kez Oğuz'a sert davranmasına neden olur. Gizem, Rıza'dan gelen dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddeder ancak genç kız annesiyle birlikte kendini mecburiyetten Rıza'nın kapısında bulur.

Ozan ve Sanem akşam yemeğinden sonra Esra'yı kontrol altına aldıklarını düşünseler de Esra'nın habersizce Ozan'ın ailesiyle tanışmaya gitmesi ikiliyi zor durumda bırakır. Çıkan rapora inanmayan Melek, araştırmasına devam eder. Ulaştığı bilgi Melek'in umutlarını tekrar yeşertir.

Sadi ve Songül'ün öğrendiklerini emniyete bildirmek için yola çıktıkları gece ikilinin hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM İZLE