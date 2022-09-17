Gönül Dağı 68. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 68. bölümüyle 17 Eylül Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 68. b��lümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 68. BÖLÜM KONUSU

Tarlalarında artezyen kaynak suyu çıkan Kaya ailesinde, bu bölümde kriz yaşanacak. Miras kavgasına tutuşan Düğüncü Muammer ve Ağıtçı Hüseyin , babaları Ciritçi Abdullah'ın mirası yeniden düzenleyeceğini açıklamasıyla şok olur. Ailedeki bu kavga nasıl sonuçlanacak 68. Bölümde izleyeceğiz. Cemile Ve Veysel'i bekleyen tehlike Yeni bebek heyecanı yaşayan Cemile ve Veysel'i 68. Bölümde tehlikeler bekliyor. Elif'e yurtdışından gelen pakette ne var? Geçtiğimiz haftaki bölümde aşık olduğu Elif hemşireye evlenme teklif eden Doktor Kenan bu kararını ailesiyle de paylaşıyor. Mutluluktan havalara uçan ve bu güzel haberi kardeşi Zeynep'le paylaşan Elif'e yurtdışından bir paket geliyor. Taner, Mühendis Aylin'in teklifine ne cevap verecek? Büyük bir aşkla sevdiği eşi Dilek'i kaybeden ve çocuğuyla birlikte yeniden hayata tutunmaya çalışan Taner , bu bölümde mühendis Aylin'in, 'yeni bir başlangıç için hazırım' mesajına nasıl karşılık verecek yeni bölümde izleyeceğiz. Çok sevdiği çocukluk aşkı Dilek'in yasını hala tutan ancak zorunlu olarak kendini işine veren Taner, yeni bir duygusal ilişkiye hazır mı 68. Bölümde göreceğiz. Evlendiler ancak bir araya gelemediler Dilek'in öldüğü gün evlenen ve bu üzüntüyü üzerlerinden atamayan Ramazan ve Asuman cephesinde ise trajikomik olaylar yaşanıyor. Evleri yıkılan Hüseyin ve Günşıl, yeni evli çiftin yanına yerleşmiş, Ramazan babasıyla birlikte aynı yatağı paylaşmaya başlamıştı. Onları kırmadan bir araya gelmeye çalışan aşıkların başına gelmeyen kalmıyor. Karı koca birbirlerine kavuşabilecek mi?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak?

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