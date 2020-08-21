21 Ağustos 2020, Cuma

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

Bitcoin kuru hareketleri…
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Çarşamba gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba güncel kripto para fiyatları şu şekilde;
BTC Alış: 87.398 TRY Satış: 87.485 TRY
DASH TRY Alış: 685,78 TRY Satış: 685,78 TRY
EOS TRY Alış: 26,25 TRY Satış: 26,31 TRY
ETH TRY Alış: 3.035,0 TRY Satış: 3.048,0 TRY
LINK TRY Alış: 112,22 TRY Satış: 113,10 TRY
LTC TRY Alış: 459,40 TRY Satış: 462,5 TRY
NEO TRY Alış: 140,90 TRY Satış: 141,00 TRY
USDT TRY Alış: 7,36 TRY Satış: 7,36 TRY
XLM TRY Alış: 0,7910 TRY Satış: 0,7950 TRY
XRP TRY Alış: 2,15100 TRY Satış: 2,15900 TRY
ATOM TRY Alış: 46,20 TRY Satış: 46,21 TRY
XTZ TRY Alış: 28,04 TRY Satış: 28,17 TRY

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