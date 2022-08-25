Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Oktay Kaynarca ile Pelin Akil'in paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk fragmanıyla diziseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.
Heyecanlı bekleyiş devam ediyor: Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ve başlayacağı tarih...
Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi değerli oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk fragmanının yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. İşte dizinin detayları...
Güçlü oyuncu kadrosuyla fragmanı izleyenlerden tam not alan dizinin konusu gündemde yerini aldı.
Özellikle, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri, yeni dizinin başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer alması sebebiyle bir kez daha heyecanlandı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu!