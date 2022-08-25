Son zamanlarda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ismi sıklıkla geçen yetenekli genç futbolcu Dilane Bakwa'nın hayatı merak konusu oldu. 20 yaşındaki Bakwa'nın hayatını araştıran sporseverlerin arama motorlarında araştırdığı Dilane Bakwa kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilane Bakwa futbol kariyeri, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
DILANE BAKWA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
26 Ağustos 2002 tarihinde Créteil, Fransa'da dünyaya gelen Dilane Bakwa, forvet sol kanat mevkiinde oynamaktadır. 20 yaşındaki futbolcu, 1.79 boyundadır.
DILANE BAKWA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
1 Temmuz 2020'den bu yana Bordeaux'ta forma giyen ve kariyerinde 22 maça çıkan genç futbolcu Bakwa, profesyonel futbol kariyeri boyunca 1 kez fileleri havalandırmıştır.