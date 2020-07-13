Son dakika: 15 Temmuz 2020 resmi tatil mi? 15 Temmuz tatil mi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Ülkemizde tarihi günler yıllardır törenlerle kutlanmakta ve resmi tatil olarak sayılmaktadır. Fakat bu yıl corona virüsü salgınının da olması sebebiyle birçok tören yapılamamıştı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleriyle birlikte tüm detaylar...

Bu yıl 15 Temmuz çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika gelişmeleriyle birlikte tüm detaylar...

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL Mİ?

Ülkemizde 4 yıldır resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz tarihine günler kala vatandaşlar bu tarihte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detayları araştırırken bir yandan da çalışan vatandaşlar bu tarihin tatil mi olacağını merak ediyor…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesi, Türkiye'nin yanısıra birçok ülkede düzenlenecek programlar ile anılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Ankara hem de İstanbul'daki programlara katılacak.

FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN, BEŞTEPE'DEKİ 15 TEMMUZ ANITI'NA ÇİÇEK BIRAKACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21:00'da "Millete Sesleniş" konuşmasını gerçekleştirecek.

2019 yılında bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında yurt içinde ve yurt dışında toplam 1500 program ve faaliyet hayata geçirilmişti. Bu yıl 15 Temmuz kapsamında düzenlenecek toplam program ve faaliyet sayısı 3000'e ulaştı. Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları 1.609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 adet olmak üzere toplam 2.238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet icra edilecek.

200 DRONE İLE IŞIK GÖSTERİSİ

Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de 15 Temmuz akşamı Türkiye'de ilk kez 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirilecek. Kuleli yerleşkesinin duvarlarında FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.

MİLLETİN DESTANI NOTALARDA

Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu da 15 Temmuz şehitlerinin anısına ve demokrasi zaferinin onuruna "15 Temmuz Destanı Senfonisi" besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli gerçekleştirilecek konser televizyon kanallarından, 15 Temmuz portalından ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

15 ÜLKEDE 15 TEMMUZ PANELİ

FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağı "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da düzenlenecek. Paneller Covid-19 pandemisi nedeniyle online webinar olarak gerçekleştirilecek. (TRT Haber)

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