Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 3. dokunulmazlık oyunu 5 Haziran Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 125. yeni bölüme dair merak edilenler...
SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak ise Hikmet'i belirlemişti.
Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan takım ise Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu gitme adayı olarak Evrim belirlenmişti.
Survivor'da oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Ünlüler takımı bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda 3. eleme adayı Ünlüler takımından Nisa oldu.
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?
ÜNLÜLER:
Adem
Batuhan
Evrim
Nisa
Anıl
GÖNÜLLÜLER:
Berkan
Atakan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Nagihan