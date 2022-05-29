Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 34. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 34. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 34. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 34. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 33. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 29 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 34. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 34. bölümü...

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YARGI 34. BÖLÜM KONUSU

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

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👉YARGI 34. BÖLÜM İZLE

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👉YARGI 34. BÖLÜM İZLE