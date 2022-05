Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 (Avatar: The Way of Water) filminin konusu, oyuncuları ve fragmanı

2009 yılında izleyicilerle buluşan ve 3 boyutlu olması sebebiyle bir ikon haline gelen Avatar filminin 2.si için geri sayım başladı. Yayınlanan fragmanın ardından, sinemaseverler Avatar filminin detaylarını araştırmaya başladı. 13 yıl sonra gündeme gelen Avatar 2 filminin konusu ve vizyon tarihi gündemde yerini aldı. İşte izleyicilere görsel şölen sunan Avatar 2 filmine dair merak edilenler...

AVATAR 2 (Avatar: The Way of Water) FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

James Cameron'ın uzun süredir heyecanla beklenen Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

AVATAR 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Avatar filminin ilkinde yer alan Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler. Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyunculardan olacak.

AVATAR 2 FRAGMANI

AVATAR FİLM SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 2 filminin 16 Aralık 2022'de vizyona girmesinin ardından, seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

EN YÜKSEK GİŞE HASILATI YAPAN FİLM

Bilimkurgu türündeki 'Avatar' filminin ilki 22. yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi ele alıyordu.

2009'da gösterime giren Avatar filmi, en çok hasılat yapan film olma özelliğini taşımaya devam ediyor.