2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Futbolseverler TRT1'i nasıl izleyeceğini merak ediyor. Peki, TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.

UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.