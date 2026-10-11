TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Başakşehir FK'yı konuk ediyor. TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor sahasında İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Lige kötü başlayan ancak son haftalarda toparlanma sinyalleri gösteren iki ekip, sahadan galip ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.



Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

TÜMOSAN KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanıyor.

KONYASPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, saat 13.30'da başladı.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, Konya'da bulunan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanıyor.

KONYASPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI SKOR EKRANI