Konyaspor, Rajmund Toth transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rajmund Toth'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Macaristan Ligi ekiplerinden ETO FC alt yapısından yetişerek A Takıma yükselen Toth, Macaristan Milli Takım forması giyiyor. Toth, yeşil-beyazlı ekipte 66 numaralı formayı giyecek.