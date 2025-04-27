Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Adana Demirspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 69 ile 78. dakikalarda Riechedly Bazoer ve 90+4. dakikada Abdulsamet Burak (k.k.) kaydetti. Adana Demirspor'un 45+3. dakikada Salih Kavrazlı ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

TÜMOSAN Konyaspor bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, Adana Demirspor -2 puanda aldı.