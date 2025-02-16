Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Tümosan Konyaspor, Reeder Samsunspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizcen canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2025- 15:55