Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 24. haftasında Tümosan Konyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..
TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer
Reeder Samsunspor: Okan, van Drongelen, Satka, Zeki, Bola, Bennaser, Celil, Emre, Holse, Dimata, Marius
TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.