Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Zorlu maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor'un golünü 17. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un sayısı ise 90. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 15 yaptı ve 12. sırada yer aldı. Hatayspor ise 7 puanla 18. sırada konumlandı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Ufuk Akyol dk. 76), Jevtovic, Ndao (Uğurcan Yazğılı dk. 86), Pedrinho (Melih İbrahimoğlu dk. 65), Yusuf Erdoğan (Keyta dk. 65), Umut Nayir (Kramer dk. 65)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Damjanovic, Oğulcan Ülgün

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Aboubakar dk. 67), Diack, Bamgboye (Boutobba dk. 74), Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg (Okoronkwo dk. 86)

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor), Aboubakar (Hatayspor) (dk. 90)

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Recep Uçar (T.D.), Keyta (Konyaspor), Diack, Calvo, Erce Kardeşler (Hatayspor)