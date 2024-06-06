Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ve sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Konyaspor, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor'a 2023-2024 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun, yeşil-beyazlılarla olan sezon sözleşmesi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil-beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Alexandru Cicaldau, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 32 maçta 1 gole katkı verdi.

AHMET OĞUZ'A DA VEDA EDİLDİ

Konyaspor'a 2022-2023 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'un bu sezon sözleşmesi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ahmet Oğuz, yeşil-beyazlı forma ile 2 sezonda çıktığı 66 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırırken 4 gole katkı sağladı.