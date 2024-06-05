Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkanı Adem Bulut katıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı'ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.