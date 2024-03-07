Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.