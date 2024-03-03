Sokol Cikalleshi Tümosan Konyaspor'un Süper Lig'de en golcü yabancı futbolcusu oldu!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Tümosan Konyaspor'da takımının ilk golünü atan Sokol Cikalleshi, Tümosan Konyaspor'un Süper Lig'de en golcü yabancı futbolcusu oldu. İşte detaylar...

Konyaspor tarihinde Süper Lig'de en golcü yabancı oyuncu 27 golle Sokol Cikalleshi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Konyaspor'un ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Konyaspor'da Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu futbolcu unvanını elde etti.

3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut oyuncu, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asit yaparak skora katkı sağladı.