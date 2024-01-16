Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktör görevine Fahrudin Omerovic'i getirdi. Deneyimli teknik direktörle yarım sezonluk anlaşma yapan yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Fahrudin Omerovic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 16.01.2024- 14:39