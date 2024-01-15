Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Elfsborg'da forma giyen Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmelere başladığını ve oyuncunun şehre geldiğini açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Elfsborg forması giyen Ganalı futbolcu Emmanuel Boateng ile anlaştı.

Konya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.