Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 1 Ağustos'ta transfer ettiği Morgan Schneiderlin'in sözleşmesinin ailevi sebeplerden dolayı feshedildiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Konyaspor, geçtiğimiz günlerde transfer edilen Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini ve karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.