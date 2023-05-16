Alanyaspor Konyaspor maçı sonrası Aleksandar Stanojevic: Maçı kontrol eden taraftık

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında arabam.com Konyaspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Mücadele sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu ve "Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık." şeklinde konuştu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, deplasmanda aldıkları 3-0'lık Alanyaspor galibiyetine ilişkin, "İstediğimiz oyunu sahaya sergileyebildik. Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Stanojevic, alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, "İstediğimiz oyunu sahada sergileyebildik. Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık" dedi.

Deplasmanda ciddi sayıda taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığına da dikkati çeken Stanojevic, destek için teşekkür ettiğini söyledi.