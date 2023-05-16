Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleye konuk takım Konyaspor hızlı başladı.
Yeşil-beyazlılar 15. dakikada Alejandro Pozuelo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıda Konyaspor, Soner Dikmen'le farkı 2'ye çıkardı. 74. dakikada Pozuelo, Konyaspor adına 3. golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 49 yaparken, Alanyaspor 38 puanda kaldı.
Alanyaspor 0-3 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET
Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk etti. Konyaspor rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.05.2023- 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023- 22:04
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi.