Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, beraberlikten memnun olmadıklarını söyledi.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tabii ki evimizdeki beraberlikten memnun değiliz. Golle buluşabildik fakat ilk yarının son dakikalarında da golü yedik." dedi.

İlk yarıda rakibin top kontrolünün kıyasla daha iyi olduğunu anlatan Stanojevic, "Golle buluştuktan sonra yeterince agresif değildik. İkinci yarıda değişikliklerle top ve oyun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Çekiçi ve Mahir Emreli ile inanılmaz şanslar yakaladık. Fakat en nihayetinde sonucumuz, beraberlik." diye konuştu.

Oyuncu dizilimi ve taktik değişikliğine ilişkin soru üzerine Stanojevic, "4-4-2 sistemiyle oynadığımızda Diouf ve Muhammet Demir gol attı. Tabii ki bu taktikle daha direkt oynamaya çalıştık. Top kontrolü ve pozisyonu açısından ikinci yarıda oyunu elimize almak istedik. Bundan dolayı da Emreli'yi oyuna aldık ve ceza sahasına yakın bir pozisyona koyduk." değerlendirmesini yaptı.