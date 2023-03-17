Konyaspor'un Galatasaray'a attığı gol geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 89. dakikasında Konyaspor'da Çekici'nin attığı gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 21:54 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023- 22:01
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 89. dakikasında Konyaspor'da Çekici'nin attığı gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
İşte o pozisyon…
NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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