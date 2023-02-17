Süper Lig ekibi Konyaspor, depremzedeleri stadyumun localarında ağırladı. Misafir edilen bir aile, kulübe duygu dolu bir mesaj ile veda etti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 şehri etkiledi. Spor kulüpleri ise yaşanan felaketlerden sonra depremzedeler için harekete geçti.

Süper Lig ekibi Arabam.com Konyaspor, yaşanan depremlerde evlerini kaybeden vatandaşları stadyumunun localarında ağırladı. Yeşil-beyazlı ekip, stat localarını yataklı odalara çevirerek depremzede ailelerin hizmetine sundu.

Locada ağırlanan Gaziantepli depremzede bir aile, stattan ayrılırken duygusal bir mektup bıraktı.

Mektupta yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak ben ve ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar hiç birinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri, bizlere çok dua edin. İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."