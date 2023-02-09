Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor camiasından destekler sürmeye devam ediyor. Süper Lig temsilcisi arabam.com Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu ve locaları depremzedelere hazır hale getirerek onları ağırlamaya başladıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, depremzedeler için stadyum localarını hazırladıklarını, depremzedeleri buraya yerleştirdiklerini ve bölgede 100 adet konteyner kentinin hizmete gireceğini ifade etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem; başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere birçok şehrimizde can kayıplarına ve tarifsiz acılara sebep olmuştur. Ülkemiz, maalesef tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyadır.

Milletçe çok üzgünüz ve yastayız. Ancak geçmişimiz bize göstermektedir ki; milletimiz en zorlu şartları bile sarsılmaz metaneti ve dayanışma ruhu ile aşmayı bilmiştir.

Gün yeniden birlik olma, tek yürek olarak hareket etme, birbirimize dünden daha fazla güç verme günüdür. İnşallah yaşadığımız bu felaketi; yardımlaşarak, zorda olana destek vererek atlatacağız.

Konyaspor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bununla beraber vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere 20 aileden oluşan 60 vatandaşımızı Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadımızın localarında konuk ediyoruz. AFAD ile görüşmeler gerçekleştirdik. Akabinde olumlu dönüş alarak stadyumumuzdaki 20 locayı hazır hale getirdik ve misafirlerimizin hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız yetkili mercilerin yönlendirmesiyle stadyumumuza geliyorlar. Depremzedelerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu zor günde yanımızda Loca sahiplerimize de ayriyeten teşekkür ediyoruz.

Konyaspor Kulübü olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemde olduğumuzun bilincindeyiz. El ele verip bu zorlu sürecin altından kalkacağımıza inanıyoruz.

Ayrıca Kulübümüz ilk andan itibaren duyarlılığını göstererek yardım kampanyalarına katıldı.

Depremin olduğu ilk günden bu yana, Konya Store mağazamız ve depolarındaki bütün kışlık ürünlerimizi Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bölgeye göndererek ilk yardımımızı gerçekleştirdi. Taraftarlarımız ile birlikte el ele verip en kısa sürede ikinci yardım tırımızı da depremzede kardeşlerimize ulaştırdık.

Başkanımız Fatih Özgökçen, Yönetim Kurulumuz ve hayırseverlerimizin işbirliği ile 100 adet konteyner evimizi, deprem bölgesine gönderdi. Yetkililerin göstereceği yerde oluşacak kent, depremzede kardeşlerimize hizmet edecek. Önümüzdeki dönemde deprem bölgelerimizde 'KONYASPOR KÖYÜ' kurmayı hedefliyoruz.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.