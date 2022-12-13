Konyaspor 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konya A.Gücü'nü tek golle geçti!

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig'in iki temsilcisi arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 kazandı.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 16:47