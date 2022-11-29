Zeljeznicar 1-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konya hazırlık maçında galip!

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada, takımlar da bu süreci hazırlık maçı yaparak geçiriyor. Spor Toto Süper Lig ekibi arabam.com Konyaspor özel maçta, Zeljeznicar'la karşılaştı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 22:25