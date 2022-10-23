Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.