Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.