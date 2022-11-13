Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmadan sonra yeşil-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut, Taksim'deki patlama ile ilgili "Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur" açıklamasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor deplasmanda Yuketel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beyoğlu'ndaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Son derece üzgün olduklarını dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça geldiğimiz zaman da biz galibiyet bekledik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum."