Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Trabzonspor maça iyi başladı ve penaltılarla da olsa 2-0 yaptı. Bazı değişiklikler yaptık, maçı dengeledik. Hafta boyu çalıştık ama 27. dakikada 2-0 olunca bir şeyleri değiştirdik. Bir reaksiyon verdi oyuncular."

"Kırmızı karttan sonra işimiz çok zorlaştık. Orada 3. stoperi oyuna aldık. 2-0'dan 2-2'yi yakalayınca onu korumak istedik."

"Bu 1 puan değerli ama 5 maçtır kazanamadığımızın da farkındayım. Kazanan Konyaspor'u geri döndürmek istiyoruz."