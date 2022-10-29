Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Palut, "Beklenmedik bir aksiyonla golü yedik. Ondan sonraki dakikalarda oyuncularım oyunu kurtarmak için efor sarf etti. Bu efor bize sadece bir gol getirdi ve beraberlikle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, oyunun genelinde hakim oynadıklarını ancak talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir süredir kazanamadıklarını hatırlatan Palut, "Bugün hem negatif seriyi bitirmek, hem de üç puan alıp yukarı gruba yaklaşmak ve onlardan kopmamak adına kazanmak istiyorduk." dedi.

Palut, takımının maçın genelinde oyuna daha hakim olduğunu belirtti.

Futbolun hatalar oyunu olduğunu anlatan Palut, "Beklenmedik bir aksiyonla golü yedik. Ondan sonraki dakikalarda oyuncularım oyunu kurtarmak için efor sarf etti Bu efor bize sadece bir gol getirdi ve beraberlikle ayrıldık. Çalışmalarımızı sürdürüp tekrar üç puanlar kazanmaya ve üst sıralarda yer almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

Maçın son dakikalarında sahada yaşanan gerginliğe de değinen Palut, şöyle devam etti:

"Sakin olmamız gerekiyor. Bunlar futbol içinde var ve sahada kalacak durumlar. Lehimize çevirebileceğimiz bir maçtı. Bunu bir futbol enerjisine çevirmemiz gerekiyor. Saha kenarı gerginlikleri, başta ben, ekibim ve oyuncularıma hiçbir fayda getirmeyecek. Bu konuda da biraz daha dikkat etmemiz gerekli."