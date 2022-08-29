Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

"DAHA ÇOK İSTEDİK"

İşte Palut'un açıklamaları:

"Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu. 11'e 11'de fazla sabırlıydık orada tempoyu arttırıp orada skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz bugün daha iyiydik. Daha çok istedik. Rakibi tebrik ediyorum, yoğun bir trafikteler, Avrupa'da devam ediyorlar. Onlara da başarılar. Oyuncularım mücadelelerin karşılığı olan galibiyeti aldılar bunun için de mutluyum."