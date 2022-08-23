Konyaspor Sokol Cikalleshi'yi Al-Khaleej'e gönderdi!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. 2015'ten beri ülkemizde, 2020'den beri ise Konyaspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej'e satın alma opsiyonlu 1 kiralandı.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 01:17