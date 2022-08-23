Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı
Arabam.com Konyaspor'un tecrübeli oyuncularından Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej takımına kiralandı. Al-Khaleej, Cikalleshi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
İşte Arabam.com Konyaspor'un paylaşımı
Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi'ye Arabistan kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/yBp0BgbPqQ— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) August 23, 2022