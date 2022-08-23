Başkan Şimşek’ten "Konyaspor-Fenerbahçe" maçının pazar günü oynanması talebi

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının ev sahibi takımın sahasının bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanması planlanıyor. 29 Ağustos pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi Eskişehirspor başkanı Mehmet Şimşek'ten flaş bir öneri geldi. Şimşek, "Konyaspor - Fenerbahçe maçı 28 Ağustos pazar günü oynansın" dedi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 13:47