KONYASPOR - VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk ediyor. Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
KONYASPOR - VADUZ MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir.
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sasere, Sutter, Tunahan Çiçek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: