Vaduz Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Spor izle

Vaduz Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Spor izle

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar dış sahadan avantajlı bir şekilde dönüp Konya'da rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor. Vaduz-Konyaspor maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 20:16 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022- 20:52