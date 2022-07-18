Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri açıklandı!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir ve Konyaspor'un, Konferans Ligi 2. turundaki rakiplerini elemesi durumunda 3. turunda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un, üçüncü tura geçmeleri halinde karşılaşacakları rakipleri belli oldu.

Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elerse 3. turda Breidablik - Buducnost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konyaspor, BATE Borisov'u elemesi halinde Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile karşılaşacak. İttifak Holding Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek.