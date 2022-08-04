UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj elde etti. İşte maçın golleri...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında arabam.com Konyaspor deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaştı.

Vaduz, maça Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter ve Tunahan Çiçek 11'iyle başladı.

Konyaspor ise Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak ve Muhammet Demir 11'iyle sahada yer aldı.

Vaduz 72. dakikada Sasere'nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Temsilcimiz bu gole 88'de Muhammet Demir ile cevap verdi.

Maçta başka gol olmadı ve Konyaspor, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Oğuz ortasını yaptı. Arka direkte Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına geri döndü.

33'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

65'inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanatttan kazanılan kornerde Hadziahmetovic, ortasını yaptı. Muhammed'in kontrol etmek istediği top kaleye yöneldi, Vaduz savunması topu çizgiden çıkardı. Seken topa Calvo bir kez daha vurdu, Vaduz savunması topu yine çizgiden çıkarttı.

72'nci dakikada Vaduz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ulrich ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Sasere'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

81'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Konyaspor atağında Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muriç'in sert şutunda top kaleci Büchel'den döndü. Topu iyi takip eden Muhammet Demir, altpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kaldı.