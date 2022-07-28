UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaştı.
2. ön eleme turunda oynanan ilk mücadeleyi yeşil beyazlılar, 3-0 kazanmıştı.
Konyaspor, rövanş mücadelesini de 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Temsilcimizin golleri, 37'de Rahmanovic ve 43'te Calvio'dan geldi.
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile eşleşti.
İşte maç tarihleri:
4 Ağustos | Vaduz - Konyaspor
11 Ağustos | Konyaspor - Vaduz
İŞTE MAÇIN ÖZETİ