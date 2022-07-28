Konyaspor 2-0 Bate Borisov (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, 2. ön eleme turu rövanş maçında Bate Borisov'u konuk etti. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede yeşil beyazlılar, rakibini 2-0 ile geçerek bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2022- 22:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022- 23:48