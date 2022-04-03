Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Göztepe maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.