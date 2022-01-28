Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 22 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İttifak Holding Konyaspor'umuz, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Uğurcan Yazğılı ile sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, As Başkanımız Süleyman Oğuz katıldı.

Ön libero, sağ bek ve sağ stoper mevkilerinde görev yapan Uğurcan Yazğılı, bu sezon Adanaspor forması ile 21'i TFF 1. Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi.

3,5 yıllık kontrat imzaladığımız Uğurcan, takımımızda 24 numaralı formayı terletecek."