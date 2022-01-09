Süper Lig'de Konyaspor'da 2 corona virüsü vakası!

Süper Lig takımlarından Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlı takımda maç öncesi yapılan PCR testlerinde iki pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı takımda maç öncesi yapılan PCR testlerinde iki pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Demir Grup Sivasspor maçı için yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmış, izolasyon ve tedavi protokollerine başlanmıştır.

Üst Solunum Yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir."

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