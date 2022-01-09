Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele önecesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Amir, Amar, Mpoku, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem, Sefa, Erdoğan, Kayode

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